Son Dakika Haberleri: Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

9 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan tamamı ile Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Kars'ta 10, Ağrı'da 13, Iğdır'da 18, Erzincan'da 18, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 26, Kars'ta 27, Ağrı'da 31, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ardahan'da 25 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 6 il için sağanak uyarısı
Bahşiş almak için çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesti Dünyanın dikkatle takip ettiği G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı Yaşlı adam, fuhuş için anlaştığı kişinin transseksüel olduğunu anlayınca bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 08:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]