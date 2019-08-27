Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan tamamı ile Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Sıcaklıkların önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl il sıcaklıklar;



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Kars'ta 10, Ağrı'da 13, Iğdır'da 18, Erzincan'da 18, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 26, Kars'ta 27, Ağrı'da 31, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ardahan'da 25 derece olacak. - ERZİNCAN