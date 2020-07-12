Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor - Son Dakika

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniliyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gün içerisinde beklenilen hava sıcaklığı; Erzincan'da 33, Iğdır'da 32, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ağrı'da 26, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 08:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor - Son Dakika
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