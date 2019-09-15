Son Dakika Haberleri: Doğu'da sağanak yağış etkili olacak
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Doğu'da sağanak yağış etkili olacak

1 saat önce

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların düştüğü bölgede rüzgar Kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan 3, Ağrı 6, Erzurum ve Kars'ta 7, Iğdır 11 ve Erzincan'da 17 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 22, Iğdır'da 27, Ardahan'da 20, Erzurum'da 18, Kars'ta 20, Ağrı'da 24 derece.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Eleşkirt 2,4 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 32, 3 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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