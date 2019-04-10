Son Dakika Haberleri: Doğu'da Sağanak Yağış Uyarısı

Doğu'da Sağanak Yağış Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.

Doğu'da Sağanak Yağış Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: İHA
Erzurum, Iğdır, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Güncel
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