Doğu'da Sağanak Yağış Uyarısı
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: İHA
'nde Erzincan
, Erzurum
, Kars
, Ardahan
, Ağrı
ve Iğdır
'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yetkililer, sağanak yağış sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - ERZİNCAN
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