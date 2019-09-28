Doğu'da sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.



İl il sıcaklıklar;



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 11, Kars'ta 6, Iğdır'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 16, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 18, Kars'ta 19, Ağrı'da 20, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ardahan'da 16 derece olacak. - ERZİNCAN