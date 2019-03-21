Doğu'da Şehirlerde Bahar Temizliği

ARDAHAN/ Kars ve Ardahan'da, havaların ısınmasıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan temizlenen kar ve buz kütleleri ile çamur kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

ARDAHAN/ Kars ve Ardahan'da, havaların ısınmasıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan temizlenen kar ve buz kütleleri ile çamur kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.



Kışı en sert geçiren kentlerin başında gelen Ardahan'da ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta havaların ısınmasıyla kış mevsiminde biriken çamur ve tozun temizlenmesi için belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda çalışma yapılıyor.



Kaldırımları da tazyikli su ile yıkayan ekipler, cadde ve sokaklardaki çamuru da iş makineleriyle kamyonlara yükleyip şehir dışına götürüyor. Kentin tüm cadde ve sokaklarının temizleneceği belirtildi.



Kars'ta da kışın kar yağışı nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda biriken kar ve buz kütleleri, bahar ayına girilmesine rağmen soğuk havaların etkili olması yüzünden erimedi. Sürücüler ile yayalara zor anlar yaşatan kar ve buzun temizlenmesi çalışmalarını İl Özel İdaresi ekipleri yürütüyor.



Ekiplerce, trafiğe kapatılan Kazımpaşa Caddesi'nde iş makinesi yardımıyla temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenip şehir dışındaki alanlara bırakılıyor.

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