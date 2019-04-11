Son Dakika Haberleri: Doğu'da Sel ve Heyelan Uyarısı

Doğu'da Sel ve Heyelan Uyarısı

31 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilerek yüksek kesimlerde sel ve heyelana karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilerek yüksek kesimlerde sel ve heyelana karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 4, Erzurum'un Tekman ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3, Ağrı'da 2 ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde sıfır derece olarak ölçüldü.

Öte yandan bölgede sağanak yağış ve kar erimelerine dikkat çekilerek, "Bölgemiz genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
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