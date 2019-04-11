Doğu'da Sel ve Heyelan Uyarısı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!

Ablası Gibi Ölmemesi İçin 80 Bin TL'ye İhtiyacı Var