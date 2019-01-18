Son Dakika Haberleri: Doğu'da Sibirya Soğukları Yaşanıyor

Doğu'da Sibirya Soğukları Yaşanıyor

2 saat önce

Doğu'da Sibirya soğukları yaşanıyor -Erzurum'un Tekman ilçesi, sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu'da Sibirya soğukları yaşanıyor
- Erzurum'un Tekman ilçesi, sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
- Sabah saatlerinde termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi.
-Buz sarkıtları oluştu

ERZURUM - Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un Tekman ilçesi, sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti. Erzurum'un Tekman ilçesi, dün gece sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Erzurum'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Sabah okul ve işlerine gitmek için yola koyulanlar otobüs duraklarında klimalı durakların içerisini doldurdu.
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililer, halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Tekman, Erzurum, Sibirya, Genel
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