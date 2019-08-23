Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek
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Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:15 
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