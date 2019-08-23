Doğu'da sıcaklık 2 ila 3 derece düşecek
1 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bildirildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:15
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