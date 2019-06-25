Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklık artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da sıcaklık artıyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Doğu'da sıcaklık artıyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Erzurum'da 13, Kars'ta 10, Erzincan'da 13, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 37, Erzurum ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28, Ağrı'da 32 derece olacak.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde 7 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'ın Aralık ilçesinde 38 derece olarak kaydedildi.

"Erzincan'da sokak köpeklerinin uyku keyfi"

Gün içerisinde aşırı sıcakların etkili olduğu Erzincan'da uykuya yenik düşen sokak köpeklerinin şekerleme keyfi İHA muhabirinin objektifine yansıdı.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde, 4 sokak köpeğinin aynı anda sıcaktan bunalarak uyumaları ilginç görüntü oluşturdu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar uyuyan köpeklere bakarak yollarına devam etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Iğdır, Ardahan, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:31:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklık artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]