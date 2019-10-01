Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde
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Doğu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum ile Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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