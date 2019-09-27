Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanlar parçalı bulutlu olması beklenen bölgenin kuzey ve kuzey doğusu ise çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da 10, Tunceli'de 11, Erzincan'da 12, Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 29, Erzincan'da 28, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum 24, Ardahan'da 21 derece olacak.