Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 4, Ardahan'da 2, Ağrı'da eksi 2, Erzurum'da 1, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Ardahan ve Kars'ta 21 derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 9,6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Yakutiye'de 27,4 derece oldu. - ERZİNCAN