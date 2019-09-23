Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
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Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

26 dakika önce

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, System.String[]

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11, Tunceli 9, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 23, Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 25, Ardahan'da 18 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
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