Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
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Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

19 dakika önce

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak, System.String[]

Yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinde düşen hava sıcaklığı bugün itibariyle 2 ila 4 derece arasında artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11, Tunceli 9, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 23, Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 25, Ardahan'da 18 derece olacak.

(İHA)

Ardahan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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