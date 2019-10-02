Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklıklar artacak
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Doğu'da sıcaklıklar artacak

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklıklar artacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların i Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Ardahan'da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum ile Kars'ta 24 ve Ardahan'da 22 derece olacak.

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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