Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeyden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 16, Tunceli ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da ise 25 derece olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:43 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel
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