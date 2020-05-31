Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde açık, zamanla parçalı ve kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Erzincan'da 6, Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Iğdır'da 31, Erzincan'da 27 ve Ağrı'da 24, Kars'ta 23, Ardahan ve Erzurum'da 22 derece olması öngörülüyor.