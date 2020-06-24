Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ise Ardahan ve çevrelerinde gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 9, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.



Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Ardahan ve Kars'ta 27 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN