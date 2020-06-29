Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 10, Erzurum ve Erzincan'da 12, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.



Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 28, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 24 derece olacak.