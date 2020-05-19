Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 30, Erzincan 28, Iğdır'da 27, Erzurum'da 22, Ağrı'da 23, Kars 21, Ardahan'da 18 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 6, Ardahan, Kars ve Erzurum'da 8, Tunceli'de 11, Iğdır'da 15, Erzincan'da 14 derece ölçüldü.