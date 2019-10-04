Son Dakika Haberleri: Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

3 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 6, Erzincan'da 11, Tunceli ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 20 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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