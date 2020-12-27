Doğu'da soğuk etkili oluyor; otomobillere battaniyeli önlem - Son Dakika

KAR yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 20 derecelerin altına kadar düştüğü Ağrı ve Kars'ta vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ve elektronik cihazlar ile araçlarına battaniye, halı ve branda örterek soğuğa karşı önlem almaya çalışıyor.

Geçen hafta içi kar yağışı ile birlikte bölgede etkisini artıran soğuk hava, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, koronavirüs pandemisi nedeni ile alınan tedbirler kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirirken araçlarını battaniye, halı ve branda ile soğuktan korumaya çalışıyor. Ağrı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, pompa ve elektronik cihazları soğuk havadan korumak için battaniyelerle sardı. Soğuklarda, 24 saat boyunca istasyondaki cihazları battaniye sararak korumaya çalıştıklarını belirten Dinçer Oğlu, "Hava çok soğuk olduğundan dolayı pompalara battaniye sardık. Memleketimize kış ve soğuk hava geri geldi. Soğuk hava nedeni ile pompalar donuyor. Bizde donmaya karşı battaniye sararak önlem almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars'ta da yeni yıl öncesi etkili olan soğuk hava nedeniyle sürücüler arabalarını; mazot depoları zarar görmesin diye branda, battaniye ya da karton kağıtlarla örmeye başladılar. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Erzurum'un Oltu ilçesinde ise Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Dondurucu soğuk ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyorlar. Oltulu Fırat Aydın, kar yağışının ardından soğuk havaların etkili olduğunu ve ilçeden geçmekte olan Otu Çayı'nın yüzeyinin buzla kaplandığını söyledi.

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- Ağrı