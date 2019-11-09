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Doğu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gece en düşük hava sıcaklıkları, Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Erzurum'da 1, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7 ve Kars'ta 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Kars ve Ağrı'da 16, Erzurum ve Ardahan'da 15 olması bekleniyor.

Etkili olan kar yağışının ardından Palandöken Kayak Merkezi'nde 8 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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