Doğu'da soğuk hava çay ve şelaleleri dondurdu - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars ve Iğdır'daki bazı çay ve şelaleler dondu.

Bölgede etkisini artıran soğuk hava yüzünden Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Kars Kalesi'nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde yer alan eski HES barajının yüzeyinin bir kısmı ile baraja su sağlayan Kars Çayı'nın bazı bölümleri de bu nedenle buz tuttu. Baraj ile çayın buzla kaplanması güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğraf meraklıları buzla kaplanan alanları görüntülemenin keyfini yaşadı.

Amatör fotoğrafçı Berkan Dolapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzların görsel şölen oluşturduğunu ifade ederek "Kars Çayı'nın buz tutmasıyla arkadaşlarla fotoğraf çekmeye geldik, güzel kareler çıkartmaya çalıştık." dedi.

Cehennem Vadisi'nin şelaleleri dondu

Türkiye'nin en yüksek noktası olması sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'ndaki Cehennem Vadisi'nde de soğuk hava etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki uçurumları, şelaleleri ve su kaynakları ile bilinen vadideki şelale ve su kaynakları soğuk nedeniyle tamamen dondu.

Dağın zirvesinden 2500 metresine kadar uzanan vadi, adeta dev buzullarla kaplandı.