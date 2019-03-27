Son Dakika Haberleri: Doğu'da Soğuk Hava: Erzurum Eksi 6

Doğu'da Soğuk Hava: Erzurum Eksi 6

36 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Doğu'da Soğuk Hava: Erzurum Eksi 6, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır çevrelerinin, öğle saatlerinden itibaren Erzincan çevresinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum il geneli ile Kars ili ve güneyinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır ve Erzincan, Erzurum ilinin kuzey kesimlerinin yağmur, zamanla karla karışık yağmur, diğer yerlerin ise kar şeklinde olacağı bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde eksi 6, Kars'ta eksi 4, Ardahan ve Ağrı'da eksi 3, Erzincan ve Iğdır'da da 3 derece olarak kaydedildi.

Meteorolojiden, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmalarının gerektiği uyarısı da bulunuldu.

Öte yandan gece saatlerinde eksi 6 derece soğuk havanın yaşandığı Erzurum'da boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları vatandaşların ilgi odağı oldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Iğdır, Erzurum, Güncel
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