Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 18 derece ölçüldü.


Soğuk havanın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 18 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 1, Ağrı'da eksi 13, Ardahan'da eksi 10, Kars'ta eksi 4, Erzurum'da eksi 9, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar Ardahan Göle'de sıfırın altında 18 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Uzundere'de 10 derece oldu.


Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 77, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 65 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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