Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü - Son Dakika
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Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü

6 saat önce

Kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 25 derece ölçüldü.

Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 25'i gördü, System.String[]

Kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 25 derece ölçüldü.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğukların yaşandığı bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 25 derece ölçülürken, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü köyünde 21 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 5, Ağrı'da eksi 16, Ardahan'da eksi 13, Kars'ta eksi 18, Erzurum'da eksi 13, Iğdır'da eksi 4 derece ölçüldü.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 25, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü köyünde 21, Kars Selim'de 19 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 10 derece oldu.


Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 79, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 65 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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