Doğu'da soğuk hava - KARS - Son Dakika
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Doğu'da soğuk hava - KARS

6 saat önce

Yolda kalan araçlar Yiyecek arayan keklikler Donan Aras Nehri Yiyecek arayan tilki Doğu'da dondurucu soğuk hava ve tipi etkili oluyor KARS - Kars'ta iki gün önce etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Yolda kalan araçlar

Yiyecek arayan keklikler

Donan Aras Nehri

Yiyecek arayan tilki Doğu'da dondurucu soğuk hava ve tipi etkili oluyor

KARS - Kars'ta iki gün önce etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan yoğun tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü kentte bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars Kara yolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme çalışması başlatırken, Sarıkamış-Kars karayolu Asboğa köyü mevkisinde aşırı tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Şiddetini artıran tipi, adeta denizdeki dalgaları andırdı.

Doğu'da soğuk hava - KARS

Aras Nehri, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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