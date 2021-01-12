Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu

12.01.2021 11:35

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk havada bazı nehir, dere ve barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk havada bazı nehir, dere ve barajların yüzeyi buzla kaplandı.

Erzurum'da aşırı soğuklar cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatısında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri buzlanma nedeniyle cadde ve sokaklarda buz temizleme çalışması yaptı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı'da da dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örterek önlem alırken belediye ekipleri de buzla kaplı kaldırımları temizlemeye çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için üstlerini battaniye ile örttü.

Kars ve Bayburt barajlarının yüzeyi de gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı sebebiyle buzla kaplandı.

Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu
Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu
Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu
Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dere, nehir ve barajların yüzeyi buz tuttu - Son Dakika


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