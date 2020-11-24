Doğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttu - Son Dakika

Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentlerden Kars'ta, bazı araç ve iş yerlerinin camları kırağı tuttu. Vatandaşlar kırağı ile kaplanan camları kazıyarak temizledi.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örttü.

Vatandaşlardan Yüksel Bilgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın, etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, "Akşamları çok soğuk oluyor, artık kış geldi. Sabah erkenden kalkıyoruz çünkü işe gidebilmek için donan araç camlarımızı kazımamız lazım. Bazen o kadar soğuk oluyor ki aracın kapıları bile donuyor. Kış çilemiz başladı, kış boyu hayatımız böyle sürecek." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de bazı vatandaşlar soğuk hava nedeniyle arabalarını, üzerine battaniye ve örtü sererek soğuktan korumaya çalıştı. Araba ve evlerin camları ile bitkiler buz tuttu.

İlçedeki soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı Ağrı ile sonbaharın son günlerini yaşayan, Kars'taki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin görüntüsünün birleşmesi güzel manzara oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da da özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, yaşamı zorlaştırdı.

Soğuk hava nedeniyle Taşlıçay Deresi'nin yüzeyi kısmen donarak buz tuttu. Park halindeki çok sayıda aracın camında buzlanmalar oluştu.

Bazı vatandaşlar da soğuk havaya karşı araçlarının üstünü battaniyelerle öreterek önlem almaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların üzerinde ve camlarında kırağı oluştu.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde esnaf, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belirli alanlara yem bıraktı.

Esnaf Gökhan Çelik, "Kuşlar da bir can, aç kalmasınlar diye sabahın belli saatlerinde yem bırakıyoruz. Kentte soğuk hava etkili olduğu için onları unutmayacağız, aç bırakmayacağız." diye konuştu.