Doğu'da Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Doğu'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyorERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor



ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır il genelinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur diğer illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 5, Erzurum'da 2, Kars'ta 6, ve Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesinin beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekmesi hususunda uyarıda bulundu.

Ayrıca Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Doğu Ekspresi'nin karla kaplanan rayları ise özel lokomotiflerle açılıyor.

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