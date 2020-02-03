Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da soğuk hava, kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da soğuk hava, kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Soğuk dolayısıyla bazı vatandaşlar araçlarını üzerilerine battaniye örterek korumaya çalıştı.

Kars

Kars'ta iki gün önce etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ulaşımı da olumsuz etkileyen kar yağışı yüzünden kentteki yollarda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kar küreme çalışması başlatıldı.

Kentin Sarıkamış-Kars kara yolu Asboğa köyü mevkisinde aşırı tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Iğdır

Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.

Ardahan

Ardahan'da da gece etkili olan kar yağışının ardından kara yolları ve il özel idare ekiplerince, yollarda karla mücadele ekiplerince yol genişletme çalışması yapıldı.

İl merkezinde ise etkili olan soğuklar nedeniyle bazı sürücüler araçların üstünü battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Erzurum, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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