Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Karda yürümeye çalışan vatandaş Köylerden kar görüntüleri Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

Karda yürümeye çalışan vatandaş

Köylerden kar görüntüleri

Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları

IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.

Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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