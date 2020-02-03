Son Dakika › Güncel › Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Karda yürümeye çalışan vatandaş Köylerden kar görüntüleri Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Karda yürümeye çalışan vatandaş
Köylerden kar görüntüleri
Ekiplerin kapanan yolları açma çalışmaları
IĞDIR - Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.
Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.
Son Dakika Tuzla'da iki gencin sokak ortasındaki kavgası kamerada Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz