Doğu'da soğuklar kirpikleri, akarsuları, gölleri ve akaryakıt pompalarını dondurdu - Son Dakika

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 40 derece ölçüldüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçülürken, dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Kars, Erzurum ve Ağrı'da yollarda meydana gelen buzlanma, araç ve yaya trafiğinde aksamalara yol açtı.

Ağrı ve Kars'ta vatandaşlar, sabah saatlerinde akülerine bağladıkları takviye kabloları ile çalıştırdıkları araçlarını, branda ve battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

İl merkezleri arasında, gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 31 derece ölçüldüğü Kars'ta, Kars Çayı ile eski HES barajı buz tabakası ile kaplandı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatılar ile kombilere bağlı doğal gaz borularında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış'taki sürücülerden Sadettin Köse, "Son günlerde hava sıcaklığı, sıfırın altında 25-30 dereceleri buluyor. Biz de aracımızın her tarafını böyle branda ile sardık." dedi.

- Çeşmeler ve akaryakıt pompaları dondu, su boruları patladı

Dondurucu soğukların en etkili olduğu şehirlerden Erzurum'da, çeşme ve şadırvanlar buz tabakası ile kaplandı, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar dondu.

Bina çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince kontrollü olarak kırıldı, konteynerlerde buz tutan çöp yığınları görevlilerce balta yardımıyla boşaltılmaya çalışıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın atında 24 dereceye düştüğü kent merkezinde, soğuk hava dolayısıyla onlarca ev ile iş yerinin su borusu patladı, söz konusu yerler su ile doldu. Vatandaşlar sayaç ve boruları, battaniye, torba ve süngerler ile sararak korumaya çalıştı.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri de gelen ihbarlar üzerine arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'daki şadırvanlarda 5 metrelik buz sarkıtı oluştu

Kar yağışının, yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Ağrı'da, şadırvanlarda oluşan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

Murat Nehri ve Taşlıçay deresinin yüzeyi buzla kaplanırken ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Yaşamın olumsuz etkilendiği kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Şahin Keleş, AA muhabirine, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğini ve dondurucu soğuktan etkilendiklerini ifade etti.