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Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor - Son Dakika

Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor

20.07.2021 11:46
Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oldu.

Yurt dışından ve ülkenin farklı bölgelerinden Hazar Gölü'ne gelen çok sayıda ziyaretçi, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri, tekne turları ile tatilin keyfini çıkarırken, turizmcilerin de yüzü güldü.

Gölde 11 yıldır tesis işleten İbrahim Bahçeci, AA muhabirine, bölgede ciddi yatırımlar yaparak misafirlere güzel bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla Hazar Gölü'nü tercih eden ziyaretçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hizmet sunduklarını ifade eden Bahçeci, tatilcilerin konakladığı ve kullandığı alanların her gün dezenfekte edildiğini belirtti.

Bahçeci, işletmelerinde tatil dolayısıyla tüm alanların dolduğunu dile getirerek, "Misafirlerimize restoran, mini market, çay bahçesi, çocuklar için oyun parkları, spor aletleri, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, muhteşem bir doğa ve sahilimizle hizmet veriyoruz." dedi.

Bayramda adeta ziyaretçi akınına uğradıklarını aktaran Bahçeci, "Bayram tatili sürecinde ziyaretçi sayımızın günlük 10 bini bulmasını bekliyoruz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden değil Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden de misafirlerimiz oluyor. Yurt dışından misafirlerimiz de geliyor." diye konuştu.

"Salgın tedbirlerine uygun şekilde hizmet sunuyoruz"

Otel işleten Taner Durmuş, bayram nedeniyle yüksek taleple karşılaştıklarını belirtti.

Bu yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiren Durmuş, "Otelimizde boş yer kalmadı. Turizmin önü açılıyor. Bu da bizim için avantaj." ifadelerini kullandı.

Durmuş, salgın tedbirlerine uygun şekilde hizmet sunduklarına işaret ederek, Hazar Gölü'nde hem günübirlik hem de konaklayan misafirlerin ağırlandığını, Hollanda, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerden de ziyaretçilerin tatil için bölgeye geldiğini aktardı.

"Hazar Gölü çok güzel tatil imkanı sunuyor"

İsviçre'den gelen Songül Turan, oğlu ile bayram tatilini Hazar Gölü'nde geçireceklerini söyledi.

Çok memnun kaldıklarını belirten Turan, "Çok güzel bir yer, huzur verici. Elazığ'ın tarihi yerlerini de ziyaret ettik. Güzel bir ortam. Herkese tavsiye ediyorum. Hazar Gölü çok güzel tatil imkanı sunuyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Şenol Çelik, ailece tatili Hazar Gölü'nde geçireceklerini belirterek, bölgeye sık sık geldiklerini aktardı.

Gölün temiz, suyunun berrak olduğunu dile getiren Çelik, "Çok memnun kaldık. Anadolu'da gizli kalmış bir yer. İnsanlar keşfettiğinde defalarca gelecektir. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Nihat Doğru da gölün, doğunun saklı cenneti olduğunu düşündüğünü ifade ederek, batıdaki sahilleri aratmayacak güzellikte bulduğunu aktardı.

Doğru, "Burayı tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailem ile burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bizlere sunulan imkanlardan memnunuz." diye konuştu.

Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor
Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor
Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor

Kurban Bayramı, Hazar Gölü, Elazığ, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da tatilcilerin vazgeçilmez adresi Hazar Gölü, turizmde bayram bereketi yaşıyor - Son Dakika


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