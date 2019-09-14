Doğu'da "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşleri

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları protesto edildi.

Hakkari

Hakkari'de Gençlik Merkezi önünde, aralarında Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tekbir getiren vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hakkari burada hainler nerede" ve "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşün ardından konuşan Vali Akbıyık, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hiçbir gücün Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin her yerde teröristleri kovaladığını ifade eden Akbıyık, "İnşallah bu topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar terörle mücadele devam edecek. Bu mazlum halka kurşun sıkanlar cezasını çekecek." dedi.

Şehit yakınlarından Diyarbakır annelerine destek

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında katledilen 26. Dönem AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ın kardeşi Mehmet Budak da terör örgütünü lanetleyerek "Ağabeyim üç yıldır aramızda yok ama aramızda olduğundan eminiz çünkü şehitler ölmez, onlar diridirler. Bugün teröre lanet yürüyüşüne katıldık. Bunun tüm halkımızın uyanması için bir vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit kızı Şirin Adıyaman ise çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hiçbir gücün Türk bayrağının dalgalanmasına mani olamayacağını ifade eden Adıyaman, "Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak." diye konuştu.

Hakkarili anneler adına konuşan Sevim Bozan da şunları söyledi:

"Kırk yıldır bu bölgede yaşayan bizler, terörden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyoruz. Burada, hepinizin önünde kandırılarak dağa bir şekilde gitmiş gençlerimize sesleniyorum: Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın. Türk ve Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan tüm terör örgütlerini bir anne olarak lanetliyorum."