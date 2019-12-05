Doğu'da vatandaşın umudu

Bingöl'de 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, çetin geçen kış aylarında yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için cansiperane görev yapan "Kar kartalları" hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde, her türlü teçhizatla donatılan ekipler, havada, karada ve denizde, acil hastalara, doğal afete maruz kalan kişilere ve karda mahsur kalan vatandaşlara anında müdahale kabiliyeti kazandı.

Bingöl Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü Acil Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturulan 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri de kış şartlarının yoğun hissedildiği zorlu coğrafyada kar ve tipi nedeniyle yolu uzun süre kapalı kalan köylerde yaşayan hastaların umudu oluyor.

Bingöl'ün yanı sıra takviye amaçlı zaman zaman bölge illerine de sevk edilen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yerleşim yerlerindeki hastalara arazi koşullarına göre ambulans, yarım ve tam paletli ambulans ile kar motoru kullanarak ulaşıyor.

Acil Komuta Merkezine gelen ihbarlar doğrultusunda görevlendirilen ekipler, 3 dakika içinde arazi şartlarına uygun olan araçla yola koyuluyor.

"Kar kartalları" gece gündüz demeden, kar engelini aşarak ulaştıkları vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıyor.

"Temennimiz bu yıl da tüm hastalarımıza ulaşmak"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sefer Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı himayesinde, her koşulda hastalara hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bingöl'de 19 istasyon, 65 gönüllü UMKE ekibi, 260 acil personeli, 5 kar tipi, 2 yarım ve biri tam paletli olmak üzere 40 ambulans ve bir çekici ile kış sezonuna hazır olduklarını ifade eden Özge, geçen yıl kış sezonunda 125 hasta kurtarma operasyonu yaptıklarını belirtti.

Özge, geçen yıl kış sezonunun çok zorlu geçtiğine işaret ederek, "Geçen yıl kurtarmadığımız hasta kalmadı. Bu sene de aynı özveriyle çalışacağız. Temennimiz bu sene de kırsalda mahsur kalan tüm hastalarımıza ulaşmak." dedi.

Bu mücadeleyi yürütürken zaman zaman asılsız ihbarlar nedeniyle sıkıntılar yaşandığını anlatan Özge, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız, kar, yollarını kapattığında sadece yolun açılması için bizi aramasınlar. Bir ambulansın yanlış yönlendirilmesi, başka acil hastalara gidilmesini engelliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan köy yollarının açılması için asılsız ihbarda bulunmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Özge, bütün sağlık çalışanlarının "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"nı kutladığını dile getirerek, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

UMKE gönüllüsü Hasan Akkuş da 10 yıldır Acil Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde görev yaptığını belirterek, hayat kurtarmak için meslektaşlarıyla uyumlu şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kar kış, yağmur çamur demeden gelen çağrılara yetişmeye çalıştıklarını anlatan Akkuş, "Asılsız ihbar olmadığı takdirde ulaşamayacağımız vaka yoktur. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsun, her şartta onlara ulaşıp hastaneye götürecek güçteyiz. Bu konuda çok iyi bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Akkuş, acil sağlık hizmeti personeli olmaktan gurur duyduğunu aktararak, hayat kurtarmak için yeri geldiğinde kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını kaydetti.

Tüm zorluklara rağmen mesleklerini severek yaptıklarını dile getiren Akkuş, "İnsanları hastaneye ulaştırdığımız zaman yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk tüm yorgunluğumuzu alıyor." şeklinde konuştu.