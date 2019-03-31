Son Dakika Haberleri: Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gitti

Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gitti

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gitti, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapıldığı bugün bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Kars, Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Güncel
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