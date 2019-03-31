Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor
1 saat önce
- Vatandaşların kar yağışı altında oy kullanmak için okullara gidişlerinden görüntüler Kar yağışından görüntüler Vatandaşlarla röportaj ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kar yağışı altında giderek oy kullanıyor.
- Vatandaşların kar yağışı altında oy kullanmak için okullara gidişlerinden görüntüler Kar
yağışından görüntüler
Vatandaşlarla röportaj ERZURUM - Erzurum
'da vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kar yağışı altında giderek oy kullanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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