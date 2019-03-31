Son Dakika Haberleri: Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor

Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor

1 saat önce

- Vatandaşların kar yağışı altında oy kullanmak için okullara gidişlerinden görüntüler Kar yağışından görüntüler Vatandaşlarla röportaj ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kar yağışı altında giderek oy kullanıyor.

- Vatandaşların kar yağışı altında oy kullanmak için okullara gidişlerinden görüntüler
Kar yağışından görüntüler
Vatandaşlarla röportaj ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kar yağışı altında giderek oy kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:20 Kaynak: AA

Erzurum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:33:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]