Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor
2 saat önce
- Karlı ve soğuk havada oylarını kullanmak için yürüyen insanlar Oylarını kullanan seçmenler ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.
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Karlı ve soğuk havada oylarını kullanmak için yürüyen insanlar
Oylarını kullanan seçmenler ile röportaj KARS - Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Kar yağışı ve soğuk havada vatandaşlar, oy kullanmak için sandıkların yolunu tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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