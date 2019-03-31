Son Dakika Haberleri: Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor

Doğu'da Vatandaşlar Sandığa Kar Yağışı Altında Gidiyor

2 saat önce

- Karlı ve soğuk havada oylarını kullanmak için yürüyen insanlar Oylarını kullanan seçmenler ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

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Karlı ve soğuk havada oylarını kullanmak için yürüyen insanlar
Oylarını kullanan seçmenler ile röportaj KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Kar yağışı ve soğuk havada vatandaşlar, oy kullanmak için sandıkların yolunu tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Sarıkamış, Kars, Kar, Güncel
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