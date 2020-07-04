Doğu'da yaylalarda kırkım zamanı - Son Dakika

- Doğu'da yaylalarda kırkım zamanı

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşanlar, koyunlarını kırkmaya başladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırlarında yer alan Demirgeçit yaylasındaki besiciler de yılda bir kez yapılan kırkma işlemini yapıyorlar. Her koyundan ortalama 2 kilogram yün elde ediliyor.

Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Mahallesi sakinlerinden Sinan Özenç, yaylada bin civarında koyun ve keçi bulunduğunu belirterek, bu yıl besiciler olarak emeklerinin karşılığını alacaklarını söyledi. Özenç, "Yaylada koyunlarımızı yaydık. Mevsim kırkım zamanı. Güzel bir yaz, güzel bir bahar. İnşallah bu sene emeğimizin karşılığını alacağımızı ümit ediyoruz. Bölgede sağolsun devletimiz barajları yaptılar. Bu bölgede bir gölet yapılacaktı faaliyete geçerse hayvancılık açısından büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.