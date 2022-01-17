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Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü - Son Dakika

Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü

17.01.2022 12:51

DOĞU'da zemheri soğukları etkili olmaya başladı.

DOĞU'da zemheri soğukları etkili olmaya başladı. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde termometreler -28,5'i, Hamur'da ise -28'i gösterdi. Erzurum'un Tekman ilçesinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27,5 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu, bu kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Halk arasında 'zemheri' olarak da bilinen kara kış günlerinin yaşandığı bölgede, dün gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşandı. İlçede termometreler -28,5 dereceyi gösterdi. Hamur'da -28 derece olarak ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesinde -27,5, Karaçoban'da ise -25 derece oldu.

ARAÇLAR ÇALIŞMADIErzurum'un en soğuk ilçeleri Tekman, Horasan, Çat, Karayazı ve Karaçoban olarak belirlendi. İlçelerde çok sayıda araç soğuktan çalışmadı. Kara yolu geçiş noktasındaki Horasan ilçesinde TIR'ların yakıt depoları soğuktan dondu. Sürücüler, araçlarını çalıştırabilmek için uzun süre çabaladı.BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIKLARMeteorolojiden alınan verilere göre Doğu'da dün geceki en düşük hava sıcaklıkları Ardahan merkez -16,3, Göle -23,2, Çıldır -21,1, Hanak 19,2, Damal -18,8; Ağrı merkez -22, Diyadin -20,2, Doğubayazıt -19,9, Eleşkirt -22,2, Hamur -28,0, Taşlıçay -28,5, Tutak -23,4; Erzincan -7,0, Otlukbeli -15,9, Refahiye -12,1, Tercan -13,2, Çayırlı -14,2, Erzurum merkez -19,4, Aziziye -22,4, Aşkale -20, Horasan -23,4, Hınıs -17,2, Karayazı -21,1, Karaçoban -25, Köprüköy -19,9, Tekman -27,5, Çat -23,3, Şenkaya -18,2; Iğdır -7,7, Aralık -11,5, Karakoyunlu -12,2, Tuzluca -11,7; Kars -23,9, Akyaka -24,8, Sarıkamış -22,9, Selim -22,6, Susuz -19,6; Muş -13,1, Bulanık -24,3, Malazgirt -23,4 ve Varto -18,6 olarak tespit edildi.AĞRI'DA SOĞUK HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİAğrı'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Kentte eksi 30 derecenin altına inen soğuk hava nedeniyle su depoları ve akarsular dondu. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Park halindeki araçlarını soğuktan battaniye ve brandalarla korumaya çalışan bölge halkı, buz tutan yol ve kaldırımlarda güçlükle yürüdü. Camları ve kapıları buz tutan esnaf, çözmek için elektrikli ısıtıcılara başvurdu.Soğuk havanın kentte hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Nesim Ayyıldız, "Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Evlerimizde kaloriferlerimizi 60 derecede yaktığımız halde ısınamıyoruz. Yürümekte güçlük çekiyoruz. Gece saat 12'de kalkıp baktığımda hava eksi 37 dereceye kadar düşmüştü. Şu anda mahallede oturan bir akrabam aradı oraya gidiyorum. Evlerindeki suları donmuş. Suları nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz" dedi.'ISITICILAR FAYDA ETMİYOR'Ömer Polat da Ağrı'daki soğukların Sibirya ile yarıştığını ifade ederken, donan camlarını elektrikli ısıtıcı yardımıyla çözmeye çalışan esnaf Enes Turan ise, "Bizdeki ölçümlere göre bu sabah eksi 27 dereceyi gördük. Tabi gece daha soğuk havaları da görüyoruz. Sabahları cam ve kapılarımız bu şekilde buz tutuyor. Sabahtan beri bez ve ısıtıcıyla camlardaki buzu çözmeye çalışıyorum ama ne kadar uğraşsak da boş. Hiçbir şekilde ısıtıcıya rağmen buzu çözemiyoruz. Çünkü bu soğuklar saatlerce devam ediyor" diye konuştu.

Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü
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Taşlıçay, Karayazı, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü - Son Dakika
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