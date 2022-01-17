Doğu'da zemheri soğukları: Taşlıçay -28,5'i gördü - Son Dakika

DOĞU'da zemheri soğukları etkili olmaya başladı. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde termometreler -28,5'i, Hamur'da ise -28'i gösterdi. Erzurum'un Tekman ilçesinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27,5 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu, bu kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Halk arasında 'zemheri' olarak da bilinen kara kış günlerinin yaşandığı bölgede, dün gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşandı. İlçede termometreler -28,5 dereceyi gösterdi. Hamur'da -28 derece olarak ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesinde -27,5, Karaçoban'da ise -25 derece oldu.