Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 3 il için "kuvvetli sağanak" uyarısı
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Doğu'daki 3 il için "kuvvetli sağanak" uyarısı

17 dakika önce

Meteorolojiden, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ağrı genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak sebebiyle vatandaşların su baskını, yıldırım, heyelan ve doldu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Doğu'daki 3 il için

Meteorolojiden, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ağrı genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak sebebiyle vatandaşların su baskını, yıldırım, heyelan ve doldu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ağrı'da saat 18.00'a kadar sağanağın etkili olacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Erzurum'un kuzeyindeki İspir, Pazaryolu, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ilçelerinin yanı sıra Kars ve Ağrı genelinde sağanağın kuvvetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, bu alanlarda metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği duyuruldu.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda su baskını, yıldırım, heyelan ve doldu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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