Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Bitlis ve Hakkari'de 62 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Bitlis ve Hakkari'de 62 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde 18 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, söz konusu yerlere ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Hakkari'de merkeze bağlı 2 köy ve 6 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 2 mezra yoluna kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de olumsuz hava şartları nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden sonra Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek hava sıcaklığının Van ve Muş'ta 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 derece olacağı öngörülüyor.

Bahçesaray, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor
Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:52 Sakarya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
16:52 İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemlerinin... - Son Dakika
16:52 Niğde'de yeni yılda güvenlik tedbirleri alındı - Son Dakika
16:51 Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
16:50 Başkan Ergün Manisalıların Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]