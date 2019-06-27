Doğu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
1 saat önce
Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:00 Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, cumartesi günü 03.00 ile 23.30 saatleri arasında Ardahan
ile Kars
'ın geneli Erzurum
'un ise kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği bildirildi.
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