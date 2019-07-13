Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

5 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars, Ardahan ve Erzurum'da 10, Ağrı ile Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 36, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:38 Kaynak: AA
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