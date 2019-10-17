Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Son Dakika Güncel Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgedeki illerden Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzurum ve Iğdır'da 4, Tunceli'de 5, Erzincan'da ise 10 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Kars ve Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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