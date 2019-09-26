Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı
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Doğu'daki 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı

2 gün önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvet rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

Doğu'daki 3 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvet rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un güney kesimleri ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise öğle saatlerinde kuvvetlice (40-60 Km/saat) esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Tunceli, Kars ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 13, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 30, Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Erzurum ile Kars'ta 21, Ardahan'da ise 19 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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