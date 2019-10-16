Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında
Son Dakika Güncel Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında

Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan ile Ağrı'da 2 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da 3, Iğdır'da 4, Erzincan'da ise 6 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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